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Спикер ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в Газе будет идти до достижения целей

Владимир Рубанов
16:55 21.10.2023
Адри сообщил, что при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС похищены граждане 42 стран, в том числе 21 гражданин России.
Спикер ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в Газе будет идти до достижения целей
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Израиль готов перейти к наземной операции в Газе, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Авичая Адри. По его словам, «следующая фаза войны, которая является наземным маневром», начнется в то время, которое Израиль выберет, и будет продолжаться до достижения целей.

Целями этой операции являются «демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября», отметил спикер израильской армии.

Адри сказал, что при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС похищены граждане 42 стран, в том числе 21 россиянин. Не исключено, что заложников будут освобождать военным путем.

По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль не располагает информацией об участии Ирана в операции ХАМАС, но есть свидетельства поддержки Тегераном этого движения.

Вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа решается на политическом уровне как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу государствами, добавил он.

Ранее КПП «Рафах» на границе с Египтом открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. В сектор Газа въехали грузовики Египетского Красного Полумесяца. Однако после проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью КПП вновь закрыли.

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