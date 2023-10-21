Биатлонистку Анфису Резцову похоронят 24 сентября на Троекуровском кладбище

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Чемпионку мира и Олимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Анфису Резцову похоронят на Троекуровском кладбище во вторник 24 сентября. Спортсменка умерла в возрасте 58 лет 19 числа в реанимации, не приходя в сознание. О месте и времени прощания рассказал ее бывший тренер Геннадий Раменский.

«Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», - цитирует ТАСС слова Раменского.

Уточняется, что в понедельник будут решаться оставшиеся организационные вопросы, среди них - получение разрешения на захоронение.

Чемпионка попала в больницу в прошлое воскресенье 15 сентября, о смерти Резцовой сообщил ее бывший муж Леонид Резцов. В 1992 году спортсменка взяла золото на Олимпиаде в биатлонном спринте, в 94-м - в биатлонной эстафете. Коллеги рассказывают о ней как о «мощной, сильной, стойкой» женщине, которая нередко тренировалась именно с мужской командой, и выполняла нагрузку «иногда больше, чем некоторые ребята».