Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Единственная в истории олимпийская чемпионка в этих двух зимних видах спорта скончалась на 59-м году жизни.

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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бывшего мужа спортсменки Леонида Резцова.

Он сказал, что бывшая спортсменка умерла вечером 19 октября в реанимации, не приходя в сознание. В больницу она попала 15-го числа.

Анфиса Резцова - единственная в истории олимпийская чемпионка в этих двух зимних видах спорта. Золото в лыжных гонках Резцова завоевала в Калгари-1988 на эстафете 4х5 км, а также стала серебряным призером на дистанции 20 км. В 1992 году спортсменка взяла золото Олимпиады в биатлонном спринте, а через два года - олимпийскую золотую медаль в биатлонной эстафете.