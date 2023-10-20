«Смогла покорить две вершины»: биатлонист Драчев рассказал о таланте Резцовой

Биатлонистка и лыжница много раз и не один год тренировалась с мужской командой.

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Анфиса Резцова - уникальный человек в истории страны, и ее уход - большая потеря для советского и российского спорта, сказал «Звезде» биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

«Печальная новость для всех членов сборной СССР, России. Мы ее знали - сильнейший характер, мощная, сильная, стойкая. Уверенная всегда в себе, с огромнейшим здоровьем. Она выполняла нагрузку даже, может быть, иногда больше, чем многие ребята», - рассказал спортсмен.

Резцова завоевала олимпийское золото в лыжных гонках, потом перешла в биатлон, завоевала золото в биатлоне на Олимпийских играх, стала обладателем Кубка мира, рассказал он. Потом перешла обратно в лыжные гонки и снова выиграла чемпионат мира.

«Уникальный спортсмен, таких в истории просто нет. Это был один-единственный спортсмен в нашей стране, который сумел покорить две вершины, два вида спорта», - рассказал биатлонист.

Резцова много раз и не один год тренировалась именно с мужской командой.

«Мы видели, как она тренировалась, как переживала неудачи, как выигрывала гонки, как грамотно, четко могла разложить свои силы по дистанции. Но, к сожалению, она часто стреляла не очень хорошо, но в этом, наверное, и есть биатлон», - рассказал Драчев.

Анфиса Резцова была многодетной мамой, у нее остались четверо детей и внуки.

«Переживаем за родственников, конечно, очень, очень жаль. Для всех огромнейшая потеря. Очень жаль таких людей. Уходят самые лучшие от нас. Рано уходят. Буквально в декабре у нее должен был быть день рождения», - сказал Владимир Драчев.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни.