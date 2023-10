В стране и мире Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ из-за ЧП с Вalticconnector Владимир Рубанов Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность, что правда о виновных в теракте на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется». © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Вalticconnector между Эстонией и Финляндией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для движения российских судов, передает ТАСС. Песков призвал Ринкевичса подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков». Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность в том, что правда о виновных в теракте на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется». «Как Латвия поведет себя в отношении случая с "Северными потоками", нам очень интересно», - добавил Песков. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если «подтвердится ответственность России или другой страны - маловероятно, что другой страны», то «будет обсуждаться вопрос» о закрытии Балтийского моря для всех российских кораблей. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выразил уверенность в том, что подводный газопровод был поврежден извне. Он посчитал это атакой на инфраструктуру НАТО. Расследование повреждения Balticconnector связано с судном судна New New Polar Bear под флагом Гонконга, сообщила финская полиция. Как говорится в сообщении, у поврежденного места обнаружен тяжелый предмет. Пока невозможно определить, что это за объект. Ранее сообщалось, что контейнеровоз под названием New New Polar Bear вышел из Шанхая, проследовал по Северному морскому пути, зашел в Архангельск, а пунктом его назначения является Санкт-Петербург. Экспертное мнение и аналитика