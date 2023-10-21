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В Каире начался саммит по палестино-израильской проблеме

Ян Брацкий
12:35 21.10.2023
Открывая саммит, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к международной защите палестинцев.
© Видео: Египетское государственное телевидение © Фото: Египетское государственное телевидение
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В столице Египта стартовал саммит по палестинской проблеме. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств. Россию на саммите представляет специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита», - заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открывая встречу.

Целью международной встречи является немедленная деэскалация палестино-израильского конфликта, прекращение огня и поиск возможностей для переговорного процесса.

Палестино-израильский конфликт обострился седьмого октября после массированного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ объявил о проведении военной операции против ХАМАС. Стороны обвиняют друг друга в военных преступления. Тем временем, в результате обострения конфликта уже погибли несколько тысяч человек, среди которых много женщин и детей.

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