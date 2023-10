В стране и мире Палестино-израильский конфликт В Палестине заявили об ударах ЦАХАЛ по окрестностям больницы Аль-Кудс Максим Крюков По данным Telegram-канала Gaza Now, израильская армия бомбит окрестности больницы Аль-Кудс в секторе Газа, где укрывается мирное население. © Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Global Look Press Читайте нас на: Армия обороны Израиля ведет обстрел окрестностей больницы Аль-Кудс, которая расположена на севере сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал Gaza Now. «Израильская авиация сейчас бомбит окрестности больницы Аль-Кудс в секторе Газа», - говорится в сообщении. За полчаса до известий об атаке по медучреждению источник со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения писал, что больницу призвали обеспечить эвакуацию находящихся в ней раненых, больных и медперсонал. Также отмечалось, что еще сотни человек - в основном женщины и дети - ищут убежища в окрестностях лечебницы. Накануне вечером палестинское общество Красного Полумесяца получило от властей Израиля, которые угрожали обстрелять больницу Аль-Кудс, предписание эвакуировать оттуда людей. По данным организации, помимо медицинских работников, в медучреждении находятся более 400 пациентов и около 12 тысяч нашедших там убежище мирных граждан. Экспертное мнение и аналитика