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Бойцы ВС РФ отбили две атаки националистов в районе Работино в Запорожье

Виктория Косогляденко
03:40 20.10.2023
Разведка вовремя вычислила планы противника и боевую технику националистов удалось заблаговременно уничтожить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В районе села Вербовое в Запорожской области наши военные отбили две атаки украинских националистов. Там же около Работино нанесен мощный удар по технике ВСУ. Противник потерял до 40 человек, а также два танка и пять бронемашин. Внезапной атаки у врага не получилось, ведь разведка работает, как часы. Противник попытался использовать предрассветные сумерки для переброски техники и смены позиций. Но наши средства наблюдения сверху отслеживают любые перемещения. В итоге бронемашины уничтожены в полях и своим ходом уже не поедут. Разведка также вычислила окопы, в которых скрывались националисты.

«По нашему радиоперехвату военнослужащие ВСУ очень боятся, особенно боятся идти на штурм. Они постоянно говорят о том, что их не меняют, у них нет боеприпасов, у них нет продовольствия», - рассказал командир роты с позывным «Скала».

Командир рассказал, как его бойцы штурмуют опорные пункты на участке Работино - Новопокровка. Эффект внезапности, как всегда самый действенный. Противник даже не успел ничего предпринять. 

«Военнослужащие ВСУ начали отступать, мы заходили в опорный пункт, а они начали отступать. И по ним начала работать их же артиллерия, минометы. Они не давали выйти своим же военнослужащим, не давали отступать. Вынуждены просто гибнуть под своей же артиллерией», - отметил «Скала».

Порой на позициях попадаются боеприпасы с иностранными этикетками. Срок годности установить не удается - обозначения либо стерлись, либо были специально удалены. Тут же инструкция по использованию. Она на английском. Только непонятно, почему импортным гранатометом украинцы так и не воспользовались. Возможно, не справились без переводчика. Впрочем, образец сам по себе сомнительный, считает боец.

«Ни украинского, ни русского языка на этикетках нет. Чисто английский здесь. На один выстрел хватит, а может быть, я не знаю, может и отсырело все уже. Просто так кинули. Не просто так он тут остался и им не отработали», - предположил командир с позывным «Скала».

Отдельная мотострелковая бригада, в которой служит «Скала», сегодня держит оборону на Работинском участке Запорожского фронта. Обстановка на этом направлении напряженная, а значит у подразделений первой линии много задач, которые необходимо решать, как можно скорее.

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