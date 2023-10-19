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«Скала» рассказал, как ВСУ под Работино работали артиллерией по своим же

Виктория Косогяденко
07:30 19.10.2023
Командир роты с позывным «Скала» заявил, что украинские националисты «были вынуждены просто гибнуть под своей же артиллерией».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командир роты с позывным «Скала», награжденный орденом Мужества, рассказал, как его бойцы штурмуют опорные пункты противника на участке Работино - Новопокровка Запорожского направления. Эффект внезапности как всегда является самым действенным. Вооруженные формирования украинских националистов даже не успевают ничего предпринять.

«Крайний штурм у нас был на другом направлении, перед Работино. Там военнослужащие ВСУ начали отступать, мы заходили в опорный пункт, они начали отступать. И их же артиллерия, их же миномет начал работать по ним», - сказал военнослужащий ВС РФ.

Он добавил, что ВСУ не давали своим же боевикам покинуть позиции, отметив, что «они были вынуждены просто гибнуть под своей же артиллерией».

Командир роты также рассказал о радиоперехватах у Работино и плачевном положении противника. По его словам, украинские боевики «постоянно говорят о том, что их не меняют, у них нет боеприпасов и продовольствия».

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