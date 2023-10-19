«Боятся идти на штурм»: боец с позывным «Скала» о радиоперехватах у Работино

Со слов командира роты с позывным «Скала», украинские боевики «постоянно говорят о том, что их не меняют, у них нет боеприпасов и продовольствия».

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На Запорожском направлении предрассветные часы и сумерки украинские боевики пытаются использовать для переброски техники и смены позиций. Однако наши средства наблюдения сверху отслеживают любые перемещения. В итоге бронемашины подбиты в полях и своим ходом уже не поедут. Разведка вычислила и позиции, где укрывается противник.

«По нашему радиоперехвату, военнослужащие ВСУ очень боятся идти на штурм. Они постоянно говорят о том, что их не меняют, у них нет боеприпасов, у них нет продовольствия», - поделился командир роты с позывным «Скала».

Военнослужащий рассказал, как его бойцы штурмуют опорники на участке Работино - Новопокровка. Эффект внезапности - как всегда самый действенный. Противник даже не успевает ничего предпринять.

«Крайний штурм у нас был на другом направлении, перед Работино. Там военнослужащие ВСУ начали отступать, мы заходили в опорный пункт, они начали отступать. И их же артиллерия, их же миномет начал работать по ним. Они не давали выйти своим же военнослужащим, те были вынуждены просто гибнуть под своей же артиллерией», - вспоминает командир роты.

На позициях украинских националистов порой попадаются боеприпасы с иностранными этикетками. Срок годности установить не удалось - обозначения либо стерлись, либо были специально удалены. А вот инструкция по использованию на английском - прилагается. Только непонятно, почему импортным гранатометом украинцы так и не воспользовались. Возможно, не справились без переводчика. Впрочем, образец сам по себе сомнительный, считает наш боец.

«На один выстрел хватит. А, может быть, и нет. Я не знаю, какого года, сколько на лежит, может быть, отсырела. Может быть, им уже такое привезли отсыревшее. просто выкинули им, грубо говоря, чтобы они отработали. Ну не просто же так он там остался, и они с ним не сработали», - отметил военнослужащий с позывным «Скала».

Отдельная мотострелковая бригада, в которой служит «Скала, сегодня держит оборону на Работинском участке Запорожского направления. Напряженная обстановка на этом направлении - а значит, у подразделений первой линии много задач, которые необходимо решать как можно скорее.

Ранее Минобороны России показало, как операторы FPV-дронов уничтожили трех украинских боевиков, которые скрывались в блиндаже в районе Вербового на Запорожском направлении. Помощник грамотно скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал точное попадание БПЛА в укрытие с личным составом противника.