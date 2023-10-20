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Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»

Максим Крюков
23:26 20.10.2023
В разговоре с Биньямином Нетаньяху глава Белого дома подтвердил поддержку Соединенными Штатами Америки права Израиля на оборону.
Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»
© Фото: Avi Ohayon Israel Gpo Global Look Press
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Израиль имеет право на оборону, но должен соблюдать «законы войны», включая защиту мирного населения в секторе Газа. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Президент подтвердил поддержку Соединенными Штатами права Израиля на оборону и обязательства защищать своих граждан, подчеркнув при этом важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданского населения в секторе Газа, оказавшегося в конфликте», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Уточняется, что лидеры стран также обсудили планы по началу поставок гуманитарной помощи в Газу из Египта. Кроме того, Байден и Нетаньяхну проанализировали текущие усилия касательно освобождения заложников, которые были захвачены палестинским движением ХАМАС, в том числе американских граждан.

Ранее глава Белого дома в обращении к нации заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. Однако планы американского президента разделяют не все. По словам чиновника Госдепа США Джоша Пола, который после 11 лет работы в ведомстве покинул свой пост из-за несогласия с позицией Вашингтона по передаче Израилю военной помощи, заявил, что поставки еврейскому государству оружия и боеприпасов являются «импульсивной реакцией».

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