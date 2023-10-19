WP: несогласный с военной помощью Израилю чиновник Госдепа США уволился

Сотрудник Госдепа США Джош Пол заявил, что не может работать, способствуя гибели палестинцев, и подал в отставку.

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Чиновник Госдепартамента США Джош Пол ушел в отставку со своего поста из-за несогласия с решением официального Вашингтона передать Израилю военную помощь на фоне обострения палестино-израильского конфликта. До этого Пол проработал 11 лет в бюро, которое занимается военно-политическими вопросами и оружейными поставками в том числе, сообщила The Washington Post. Решение президентской администрации передать Израилю оружие и боеприпасы Пол назвал «импульсивной реакцией».

«Я признаю право израильского правительства на ответ и защиту. Но вопрос в том, сколько палестинских детей могут умереть в этом процессе», - цитирует чиновника издание.

В своем интервью Пол намекнул, что многие коллеги поддержали его. Бывший работодатель чиновника предпочел ситуацию не комментировать.

Ранее стало известно о планах Байдена запросить у конгресса около $100 млрд на военную помощь Израилю, Тайваню и Украине. В Белом доме сообщили, что надеются на двухпартийную поддержку инициативы президента.