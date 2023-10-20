Полянский назвал шагом к эскалации возможные ядерные испытания США

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Если США провели ядерные испытания на полигоне в Неваде, это было бы шагом в сторону эскалации. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает радио Sputnik.

Так первый зампостпреда ответил на вопрос журналистов, будет ли Совбез ООН рассматривать вопрос о «предположительно проведенных американцами ядерных испытаниях».

Полянский заявил, что если Соединенные Штаты действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. По его словам, Совбез ООН сейчас не планирует обсуждать этот вопрос.

Ранее в Министерстве энергетики сообщили о проведении на полигоне в Неваде подземного химического взрыва. Как сообщается, это испытание должно «улучшить возможности Соединенных Штатов выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру».

При проведении испытаний использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы, сказано в сообщении. Эксперимент был проведен в поддержку «целей США по нераспространению ядерного оружия».

Замглавы МИД РФ России Сергей Рябков заявил, что в России проверяют сведения о подземном испытании в Неваде. Если информация об этом взрыве подтвердится, то эти испытания не противоречат ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям «не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», сказал он.