Рябков: если данные о взрыве в Неваде подтвердятся, он не противоречит ДВЗЯИ

По словам замглавы МИД, в России проверяют информацию о подземном испытании США.

© Фото: Wikimedia

Возможное испытание США на полигоне в Неваде, если информация о нем подтвердится, не противоречит положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, в России проверяют сведения о подземном испытании в Неваде, сообщает RT. Если данные о взрыве с использованием химического взрывчатого вещества подтвердятся, то речь не идет об испытании ядерного оружия, отметил Рябков.

В этом случае проведенные американцами испытания не противоречат ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям «не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», сказал замглавы МИД РФ.

Ранее Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия таким образом «отзеркаливает» позицию США.