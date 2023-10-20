Украина испытывает проблемы с экспортом, налоговой базой, дефицит платежного баланса, который спровоцирует экономический кризис, если его не восполнять.

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Администрация США предлагает снизить ежемесячную бюджетную финансовую поддержку Украины с 1,1 млрд до 825 млн долларов. Об этом говорится в письме, направленном из Белого дома временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри.

В письме предлагается обеспечить Киеву еще 12 месяцев прямой бюджетной поддержки. Эта помощь остается важной для экономики Украины, которая испытывает проблемы с экспортом, налоговой базой и дефицит платежного баланса, который спровоцирует экономический кризис, если его не восполнять, сказано в документе.

«Этот запрос обеспечивает плавный переход от 1,1 миллиарда долларов США в месяц в виде прямой поддержки бюджета до 825 миллионов долларов США», - говорится в письме.

Президент США Джо Байден обратился в конгресс с предложением выделить $61,4 млрд долларов для «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы». На оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи предлагается выделить около $106 млрд.

Предполагается, что около $44,4 млрд будет потрачено на военную помощь Киеву и восполнение запасов американских вооружений.

В обращении к нации Байден назвал поддержку Киева и Тель-Авива «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США обманывают весь мир, называя помощь киевскому режиму «борьбой за демократию».