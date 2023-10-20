Захарова рассказала, как США обманывают мир, прикрываясь борьбой за демократию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США обманывают весь мир, называя помощь киевскому режиму «борьбой за демократию». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале. Ранее глава Белого дома заявил, что помощь Украине и Тель-Авиву является «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды на протяжении многих поколений.

«Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь, оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», - написала Захарова.

По ее мнению, войны для официального Вашингтона всегда представляли «разумную инвестицию», поскольку проходили не на территории Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно о планах Джо Байдена выделить на помощь Украине и Израилю $100 млрд, более половины из этой суммы причитается Украине. Оставшиеся средства поделят между собой Израиль и Тайвань.