В ХАМАС заявили, что взяли в плен высокопоставленных офицеров Израиля

Официальный представитель ХАМАС заявил, что движение взяло в плен высокопоставленных офицеров Израиля.

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Глава представительства ХАМАС Халед Машаль сообщил о том, что движение захватило в плен высокопоставленных израильских офицеров. Однако, количество захваченных офицеров не было озвучено.

«Среди пленных израильских солдат из дивизии "Газа" есть несколько высокопоставленных офицеров» - цитирует слова Машаля ТАСС со ссылкой на Al Araby.

Также представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявлял, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Боевики ХАМАС готовы освободить пленных, только если армия Израиля прекратит бомбардировки на территории сектора Газа.

За минувшие двое суток армия Израиля нанесла удар по более чем 250 военным целям палестинских боевиков. В ЦАХАЛ сообщили, что большая часть целей находилась на территории сектора Газа.