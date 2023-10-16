ХАМАС: в секторе Газа находятся 200-250 пленных, 22 погибли при ударах ЦАХАЛ

Абу Обейда заявил, что у «Бригад Аль-Кассам» около 200 заложников. Остальных пленных удерживают другие формирования.

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Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных, передает РИА Новости. По его словам, не меньше 22 заложников погибли в ходе ударов израильской армии.

Абу Обейда уточнил, что у «Бригад Аль-Кассам» около 200 заложников. Остальных пленных удерживают другие формирования.

Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что боевики ХАМАС взяли в плен 155 человек. Об этом заявлял глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Боевики готовы освободить пленных мирных жителей при одном условии: армия Израиля должна прекратить бомбардировки сектора Газа, сообщала газета Financial Times, ссылаясь на свой источник.