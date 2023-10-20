Мишустин отменил соглашение с Финляндией о приграничном сотрудничестве

© Фото: Vlad Karkov Keystone Press Agency Globallook Press

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Документ предписывает министерству иностранных дел России уведомить Хельсинки о принятом решении.

Соглашение было подписано в 2012 году в Хельсинки. Оно регламентировало сотрудничество между властями и приграничными регионами двух стран.

После начала специальной военной операции на Украине Финляндия начала активно сворачивать взаимодействие с Россией и закрывать въезд для туристов из нашей страны. Это ударило в том числе и по приграничным территориям самой Финляндии.

Сообщалось, в частности, о банкротстве аутлет-городка Zsar недалеко от пограничного перехода Ваалимаа, который был рассчитан исключительно на россиян, покупающих люксовые бренды.