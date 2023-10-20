Эксперт Батюк считает, что испытания на ядерном полигоне являются сигналом США

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Проведение испытания с использованием химической взрывчатки на ядерном полигоне в Неваде является сигналом, что США готовы ускорить свою ядерную программу. Об этом в беседе со «Звездой» заявил доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Батюк.

«Это сигнал о том, США готовы ускорить свою ядерную программу и не остановятся перед необходимостью ядерных испытаний», - отметил эксперт.

По мнению Владимира Батюка, американский истеблишмент сильно нервничает из-за того, что Соединенные Штаты отстают в «ядерной гонке».

«Приходится идти на такие демонстративные шаги, как проведение неядерного взрыва на ядерном полигоне», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в США прошли подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, возможное испытание, если информация о нем подтвердится, не противоречит положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.