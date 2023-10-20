В Подмосковье открылся «Парк Семьи» в честь участников спецоперации

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Сегодня в Подмосковье, на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского состоялось открытие «Парка Семьи». Он был создан в честь участников специальной военной операции и членов их семей.

В церемонии торжественного открытия приняло участие руководство госпиталя, а также женсовет войск РХБЗ.

Когда парк был открыт, а саженцы высажены, в актовом зале госпиталя имени Вишневского состоялся концерт. Он был сыгран для поддержки проходящих реабилитацию и восстанавливающихся после ранений военнослужащих.

Ранее сообщалось, что «Парк Семьи» появился и в Сергиевом Посаде. Была высажена аллея в честь героев спецоперации и в Екатеринбурге.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.