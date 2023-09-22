Посвященный участникам спецоперации «Парк Семьи» появился в Сергиевом Посаде

На территории парка высадили десятки саженцев яблонь и рябин в честь подвига защитников Донбасса и в память о павших воинах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Сергиевом Посаде появился «Парк Семьи» посвященный семьям Донбасса и всем его защитникам - участникам специальной военной операции. В мероприятии приняли участие председатель женсовета войск РХБЗ Светлана Кирилова, юнармейцы, воспитанники Православного центра образования имени Преподобного Сергия и ветераны Вооруженных сил.

«Великая Россия осталась верна своим ценностям, семейным традициям служения Отечеству, своим национальным традициям. Сегодня одним из проектов нашей работы стало создание "Парков Семьи". Это не простые парки. Они создаются в честь ваших родителей, отцов, матерей, в честь вас - всех участников спецоперации и ваших замечательных семей», - сказала Кирилова.

Дети в создании парка приняли самое активное участие. Они перерезали красную ленточку, а после высадили саженцы деревьев. Все это сопровождалось смехом и песнями.