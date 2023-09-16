В Екатеринбурге высадили Аллею семьи в честь героев СВО
В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия и посадка деревьев Аллеи семьи, которая возведена в честь героев специальной военной операции. В церемонии приняли участие руководители ветераны РХБЗ Вооруженных сил России.
Идея создания Аллеи семьи принадлежит женсовету войск радиационной, химической и биологической защиты России. Парк создан как выражение солидарности военнослужащим РХБЗ Центрального военного округа, выполняющих свой долг в зоне СВО.
В ходе мероприятия также были вручены памятные подарки семьям военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. В ходе посадки деревьев была заложена капсула времени с наставлениями и пожеланиями будущим поколениям.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов