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В Екатеринбурге высадили Аллею семьи в честь героев СВО

12:10 16.09.2023
Парк создан как выражение солидарности военнослужащим РХБЗ Центрального военного округа, выполняющих свой долг в зоне СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия и посадка деревьев Аллеи семьи, которая возведена в честь героев специальной военной операции. В церемонии приняли участие руководители ветераны РХБЗ Вооруженных сил России.

Идея создания Аллеи семьи принадлежит женсовету войск радиационной, химической и биологической защиты России. Парк создан как выражение солидарности военнослужащим РХБЗ Центрального военного округа, выполняющих свой долг в зоне СВО.

В ходе мероприятия также были вручены памятные подарки семьям военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. В ходе посадки деревьев была заложена капсула времени с наставлениями и пожеланиями будущим поколениям.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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