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Суд арестовал пасынка Стаса Намина на два месяца

Анна Назайкина
17:32 20.10.2023
Таким образом, он будет находиться под стражей до 18 декабря.
Суд арестовал пасынка Стаса Намина на два месяца
© Фото: ТРК «Звезда»
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Суд в Истре отправил пасынка Стаса Намина Романа Микояна под арест на два месяца по делу о двойном убийстве, передает ГСУ СК России по Московской области.

Соответствующая мера пресечения была избрана судом по ходатайству следствия. Таким образом, он будет находиться под стражей до 18 декабря.

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве брата и бабушки, которые приходятся музыканту Намину сыном и тещей. Их тела нашли в частном доме под Истрой накануне.

Обвиняемый в ходе допроса рассказал, что убил пожилую женщину, когда она заснула. Затем он попросил приехать сводного брата, после чего зарезал его, а позже вызвал полицию.

По его словам, причиной случившегося стала давняя семейная ссора. В Центре Стаса Намина заявили, что артист последние годы не общался с пасынком, так как считал его маргинальным и низким человеком.

Соседка убитой пенсионерки рассказала, что женщина любила и поддерживала внука, а также помогала ему материально.

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