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Соседи: теща Стаса Намина любила своего внука Романа, обвиняемого в ее убийстве

Анна Назайкина
18:49 19.10.2023
Тела тещи и сына музыканта были обнаружены в частном доме в деревне под Истрой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жители деревни Крюково рассказали «Звезде», что теща Стаса Намина любила своего внука Романа и даже помогала ему материально.

«Бабушка, как все бабушки, любила очень его, очень была рада, что у него девочка родилась. Помогала она ему, материально помогала. По-моему, даже квартиру ему отдала», - сказала одна из соседок.

Ранее мужчина в ходе допроса признался, что убил своего брата Артема и бабушку Прасковью в частном доме под Истрой, где проживала пенсионерка. Со слов Романа, он расправился с пожилой женщиной, пока она спала, а затем попросил приехать своего брата и совершил второе убийство.

Сегодня утром стало известно об обнаружении их тел с колото-резаными ранами. Обвиняемый объяснил, что мотивом стал давний семейный конфликт. Следует отметить, что он сам обратился в полицию сразу после совершенного преступления.

В Центре Стаса Намина заявили, что его пасынок был низким, жестоким и маргинальным человеком, музыкант не общался с ним в последние годы. Брат Артем, как утверждается, поддерживал с ним отношения из жалости.

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