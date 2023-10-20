Двадцать россиян погибли в Израиле при обострении конфликта с ХАМАС

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Число погибших после начала эскалации палестино-израильского конфликта россиян увеличилось до 20, сообщила «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Израиле. Еще семеро считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека с российским гражданством находятся в плену у представителей движения ХАМАС в секторе Газа.

Боевые действия между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС продолжаются с 7 октября. Число погибших в секторе Газа превысило 4 100 человек. В Израиле уже больше 1 400 жертв.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что около тысячи граждан России и членов их семей стали заложниками блокады со стороны Израиля в секторе Газа.