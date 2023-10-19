Двое россиян остаются в плену у ХАМАС в секторе Газа

В посольстве РФ в Израиле сообщили о гибели 19 россиян в ходе обострения палестино-израильского конфликта.

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По меньшей мере два человека с российским гражданством находятся в плену у представителей движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в посольстве сообщили о гибели 19 россиян в ходе обострения палестино-израильского конфликта. В дипмиссии заявили, что находятся на связи с родными и близкими погибших и пытаются установить обстоятельства гибели соотечественников. В посольстве также отметили, что отслеживают ситуацию с вылетами из Израиля.