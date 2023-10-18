Небензя: около тысячи россиян и членов их семей попали в блокаду в секторе Газа

Россия призвала Израиль открыть коридоры для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и выхода гражданских лиц.

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Порядка тысячи граждан России и членов их семей стали фактическими заложниками военной блокады в секторе Газа, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Небензя напомнил, что больше двух миллионов жителей этой палестинской территории остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества. Единственный контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом «Рафах» подвергается израильским ударам.

КПП «Рафах» еще ни разу в ходе последнего обострения конфликта не был открыт для выхода мирных жителей и доставки гуманитарных грузов.

Открытия пограничного перехода «Рафах» на юге сектора Газа ожидают около тысячи россиян и граждан других стран СНГ, включая членов их семей, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совбеза ООН Россия призвала Израиль открыть коридоры для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и выхода гражданских лиц.