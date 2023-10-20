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Появились кадры из зала суда с пасынком Стаса Намина

Анна Назайкина
16:08 20.10.2023
Ранее Роман Микоян признался, что убил брата и бабушку из-за давнего семейного конфликта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Появились кадры из зала суда с пасынком музыканта Стаса Намина Романом Микояном. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Напомним, мужчина обвиняется в двойном убийстве - ранее он сам признался, что убил брата и бабушку.

Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Ранее следствие ходатайствовало об аресте мужчины. На вопросы журналистов он отвечать не стал.

Напомним, накануне в частном доме под Истрой были обнаружены тела двух родственников Стаса Намина - его сына Артема и тещи Прасковьи.

Обвиняемый объяснил, что из-за давнего семейного конфликта убил спящую пенсионерку, а затем попросил приехать сводного брата, после чего зарезал и его. Мужчина сам обратился в полицию.

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