Полицейские огородили дом, в котором убили сына и тещу Стаса Намина

На месте трагедии сейчас работают следователи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Полицейские огородили дом в подмосковной деревне Крюково, в котором убили сына и тещу известного композитора и продюсера Стаса Намина. Сейчас на месте трагедии работают следователи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее в частном доме были найдены тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и его бабушки. Их обнаружили с колото-резаными ранами.

В жестоком убийстве признался приемный сын Стаса Намина Роман Микоян. Мужчина уже задержан и доставлен в СК РФ.

В данный момент следователи работают с подозреваемым. Вскоре ему могут избрать меру пресечения.