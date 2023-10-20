МИД РФ: Россия дератификацией договора о ядерных испытаниях «отзеркаливает» США

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США мурыжат свою ратификацию долгие годы, явно не собираясь ее проводить.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия лишь «отзеркаливает» США дератификацией договора о ядерных испытаниях.

«Отзываем ратификацию исключительно потому, что США уже мурыжат свою ратификацию долгие годы и не собираются этого явно делать», - заявил Лавров на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что Россия не планирует менять свое отношение к действиям, которые предусмотрены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в Кремле подчеркнули, что отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях не означает намерения их провести.