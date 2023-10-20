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Бензема пригрозил судом властям Франции за слова о его связях с террористами

Владимир Рубанов
14:56 20.10.2023
Футболист сказал адвокату, что его дети страдают, потому что их отца обвиняют в терроризме.
Бензема пригрозил судом властям Франции за слова о его связях с террористами
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Адвокат французского футболиста Карима Бензема заявил, что тот до сих пор не знал, что представляет собой организация «Братья-мусульмане»* (движение запрещено в РФ как террористическое). По его словам, исламская практика спортсмена ни в коей мере не является радикальной. Эти заявления юрист  Уго Вижье сделал в эфире Franceinfo.

Ранее форвард саудовского «Аль-Иттихада» разместил в соцсети Х (бывший Twitter) пост в поддержку жителей Газы. Он написал о «несправедливых взрывах, которые не щадят ни женщин, ни детей». После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил его в «печальных связях» с организацией «Братья-мусульмане»*. Депутат Национального собрания страны Валери Буайе предложила лишить футболиста французского гражданства и титула обладателя «Золотого мяча».

«Это драматично, это жалко, это низкая политика» , - заявил Уго Вижье.

По словам адвоката, Бензема сказал ему: «это мои дети страдают, потому что их отца обвиняют в терроризме». Вижье считает, что такие заявления министра разрушительны, они «только подогреют исламофобские настроения и крайне правые позиции» во Франции.

Тем временем глава МВД Дарманен заявил, что он отзовет свои комментарии о Бензема при условии, что тот опубликует сообщение, в котором «также оплакивает» убийство профессора Доминика Бернара, которое совершил в Аррасе радикально настроенный иностранец. Адвокат футболиста ответил, что это «одиозный шантаж».

«Не дело Карима Бензема проявлять добросовестность: министр внутренних дел выдвинул серьезное обвинение. Либо оно справедливо, и нужно это продемонстрировать, либо оно ложно, и политическая смелость также означает признать это», - сказал Уго Вижье.

Комментируя призыв Валери Буайе лишить футболиста французского гражданства, юрист заявил, что Бензема намерен «преследовать в суде тех, кто высказал наиболее существенные обвинения».

* «Братья-мусульмане» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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