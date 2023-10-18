У Бензема хотят отнять гражданство и «Золотой мяч» за «связи с террористами»

Министр внутренних дел страны заявил, что футболист известен своими «печальными связями» с террористической организацией.

© Фото: Benzema, Twitter

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе заявила, что футболиста Карима Бензема нужно лишить французского гражданства и титула обладателя «Золотого мяча», если подтвердятся сообщения о его связях с террористами.

После обострения на Ближнем Востоке форвард саудовского «Аль-Иттихада» Бензема разместил в соцсети Х (бывший Twitter) пост в поддержку жителей Газы. Затем министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что футболист известен своими «печальными связями» с организацией «Братья-мусульмане* (движение запрещено в РФ как террористическое).

Позже в пресс-службе министра пояснили, что позиция, которую высказал Бензема, не требует судебного разбирательства, а подает аудитории «смутный сигнал со стороны спортсмена».

Буайе отметила, что нельзя мириться с тем, что «человек, который имеет такую известность, может опозорить и предать нашу страну».

В прошлом году Бензема завершил карьеру в сборной Франции. В этом сезоне 35-летний нападающий сыграл за свой клуб семь матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

* «Братья-мусульмане» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.