Политолог Зудин объяснил логику испытаний в Неваде

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Вашингтон стремится сохранить лидерство во всех значимых областях, и этим объясняются его недавние испытания на ядерном полигоне в Неваде. Об этом рассказал политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

Он прокомментировал организацию химического взрыва в США в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«США подписали, но не ратифицировали этот документ... когда Россия в вопросе испытаний ядерных вооружений приблизилась по своему правовому статусу к США, они провели это испытание. Это... сигнал о том, что США стремятся в данном вопросе всегда быть впереди России на один шаг», - заявил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Вместе с тем, это попытка США послать Москве некий угрожающий сигнал, полагает эксперт.

Ранее в Минэнерго США сообщили о проведении подземного химического взрыва. При его проведении использовали химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев призвал секретариат Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний дать правовую оценку действиям США.