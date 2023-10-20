В стране и мире Косачев призвал дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне Ян Брацкий Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал испытания на ядерном полигоне в Неваде недвусмысленным сигналом России. © Фото: Oskar Eyb, imagebroker.com, Global Look Press Читайте нас на: Проведенные США испытания на ядерном полигоне в Неваде требуют правовой оценки Технического секретариата Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил зампред Совета Федерации Константин Косачев. «Проведение испытаний <...> является четким и недвусмысленным сигналом для России. США больше не заботит паритет, взаимное сдерживание и стратегическая стабильность в целом», - написал сенатор. Косачев напомнил, что в день американских испытаний Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора. Кроме того, положения ДВЗЯИ гласят, что страна подписавшая договор с условием будущей ратификации обязана воздерживаться от подобных испытаний. Ранее сообщалось, что 18 октября США провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв. При его проведении использовали химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы. Экспертное мнение и аналитика