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Косачев призвал дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне

Ян Брацкий
12:03 20.10.2023
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал испытания на ядерном полигоне в Неваде недвусмысленным сигналом России.
Косачев призвал дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне
© Фото: Oskar Eyb, imagebroker.com, Global Look Press
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Проведенные США испытания на ядерном полигоне в Неваде требуют правовой оценки Технического секретариата Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«Проведение испытаний <...> является четким и недвусмысленным сигналом для России. США больше не заботит паритет, взаимное сдерживание и стратегическая стабильность в целом», - написал сенатор.

Косачев напомнил, что в день американских испытаний Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора. Кроме того, положения ДВЗЯИ гласят, что страна подписавшая договор с условием будущей ратификации обязана воздерживаться от подобных испытаний. Ранее сообщалось, что 18 октября США провели на полигоне в Неваде подземный химический взрыв. При его проведении использовали химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

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