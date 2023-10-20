Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для обороны России
Это обсуждение прошло в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России.
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
На нем обсуждались вопросы внедрения современных технологий с целью обеспечить оборону и безопасность РФ.
Совет безопасности России может заниматься широким кругом вопросов. Так, например, ранее Путин обсуждал с Совбезом развитие Севера и Севморпути, а также развитие отношений с ближайшими соседями.