Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ближайшими соседями

Владимир Путин констатировал, что по этому направлению имеется большой объем работы.

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Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие отношений с ближайшими соседями и партнерами.

Путин констатировал большой объем работы, который имеется по этому направлению. Он уточнил, что обсуждаться будут вопросы экономики и безопасности, а также задачи гуманитарного характера.

Владимир Путин решил начать совещание с тематики безопасности, выразив желание заслушать доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

Ранее президент России заявил, что миротворцы из РФ делают все для защиты мирного населения в Карабахе.