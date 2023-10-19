Премьер Великобритании Сунак прибыл в Израиль

Накануне в Тель-Авив прибыл президент США Джо Байден, который провел переговоры с руководством Израиля.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Об этом сообщает телеканал Sky News. О программе визита пока не сообщается. Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда представители движения ХАМАС выпустили по территории Израиля десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа.

В течение последующих дней по территории анклава был нанесен массированный бомбовый удар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввел блокаду сектора Газа. На его территорию перестали поставлять электричество, топливо и воду, что привело к гуманитарному кризису.

Ряд политических деятелей выступили за скорейшее прекращение конфликта, жертвами которого становится все больше мирных жителей с обеих сторон. Так, президент Владимир Путин накануне призвал стороны к поиску путей для примирения.