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Путин назвал катастрофой удар по больнице в Газе

Ян Брацкий
13:10 18.10.2023
По мнению главы государства, инцидент в Газе должен послужить сигналом к началу переговоров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mohammad Abu Elsebah, dpa, Global Look Press
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Удар по больнице в секторе Газа - трагедия и катастрофа. С таким заявлением на полях Третьего международного форума «Один пояс - один путь» выступил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, этот инцидент должен послужить сигналом к завершению конфликта и скорейшему поиску мирного решения.

«Это ужасное событие... Сотни убитых и раненых. Это катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Я рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно заканчивать и сводить дело к возможности начала контактов и переговоров», - заявил Путин.

Президент России упомянул о проведенных переговорах с пятью лидерами региона. По мнению Путина, никто из них не хочет разрастания конфликта и усугубления ситуации.

Удар по больнице в Газе был нанесен минувшей ночью. Около 800 человек стали жертвами этого конфликта. Ранее в МИД России назвали произошедшее преступлением и актом расчеловечивания. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала Израиль предоставить доказательства своей непричастности.

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