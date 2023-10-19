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Санкции и политизация спорта: о чем говорил Путин на форуме в Перми

Дария Сенникова
22:11 19.10.2023
На форум «Россия - спортивная держава», в котором принял участие президент, прибыли главы спортивных ведомств из 19 стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Сегодня в Перми стартовал 11-й международный форум «Россия - спортивная держава». На него приехали несколько тысяч человек, среди которых много иностранцев. Так, например, прибыли главы спортивных ведомств из 19 стран. Как бы не старались на Западе, но изолировать нашу страну от мировой спортивной арены не удалось.

 «Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации», - сказал российский президент Владимир Путин.

Международные спортивные организации уже далеки от спорта. Они лишь руководствуются указаниями сверху.

«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, — это признаки вырождения. Всё очень коммерциализировано, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран», - добавил глава государства.

Чтобы спорт оставался способом международного общения людей, его надо демократизировать.

«Если идти по этой логике, то тогда нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, Израиль надо исключить. Еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта, судя по тому, что происходило в последнее время, могут незамедлительно последовать. Мы не пойдем по этому пути», - отметил президент.

Особое внимание на вывод из страны юных российских спортсменов. Те, кто зарабатывает на продажах талантливых игроков, вредят российскому спорту.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, что каждый делает свой выбор и мы не должны мешать. Но и ясно, что это бизнес, причем не всегда отрегулированный и не всегда благородный», - подчеркнул глава государства.

На решение социальных вопросов должно идти больше доходов с акцизов на табак и алкоголь.

«Безусловно, нужно посмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов и на вино, на водку, на коньяк, на табак, сколько от этих акцизов мы отчисляем на спорт», - сказал Владимир Путин.

Уже сейчас в России создаются новые форматы соревнований. С 21 февраля по 3 марта 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня – первые в истории «Игры Будущего».

«В фиджитал хоккее соединяются технологии и спорт в традиционном его понимании. В хоккейной команде будут три спортсмена. Сначала они сражаются в компьютерном матче по правилам киберспорта. Затем выходят на лед и соревнуются там. За этим видом спорта наше будущее», - сказал экс-президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

О своем желании участвовать в «Играх Будущего» заявили более 250 команд из ста стран.

По видеосвязи Владимир Путин открыл и пять новых спортивных комплексов с современным спортинвентарем. Магадан, Тюменская и Калужская области, Ульяновск и Брянск. На заседании по развитию спорта предложили приглашать героев спецоперации для участия в церемониях открытия соревнований и закрепить это правило на законодательном уровне.

«Безусловно, ребята, которые выполняют свой воинский долг, защищают Родину, достойны [быть приглашенными]. Делать это в приказном порядке считаю нецелесообразным. Это должно быть по зову сердца, вот тогда это будет достигать определенного эмоционального эффекта», - отреагировал на инициативу президент.

Отмечает глава государства и важность обеспечения участников СВО средствами реабилитации.

«Что касается средств реабилитации — здесь Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы»,- отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент объявил следующий год «Годом спорта» и поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади.

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