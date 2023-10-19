Путин поручил разобраться с «дельцами», увозящими за границу юных хоккеистов
Президент отметил, что данная деятельность наносит очевидный ущерб стране.
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В России нужно определиться с тем, что необходимо делать с «дельцами от хоккея», которые отбирают и увозят за границу юных спортсменов. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что это бизнес, который не всегда отрегулированный. Он, более того, и не всегда благородный.
«Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие», - подчеркнул Владимир Путин.
Президент также добавил, что данный бизнес наносит очевидный ущерб стране.