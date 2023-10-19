Путин поручил решить вопрос с обеспечением бойцов СВО средствами реабилитации

Минтруд должен избавить сферу производства средств для реабилитации от монополии, заявил глава государства.

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Российский президент Владимир Путин поручил разобраться с обеспечением участников военной операции по защите Донбасса средствами реабилитации.

Глава Российского государства подчеркнул, что Министерство труда и социальной защиты РФ должно избавить данную деятельность от монополии.

«Современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги», - сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

На обеспечение реабилитации наших бойцов будут взяты средства из внебюджетных источников, добавил Путин. Президент отметил, что в России имеются не только иностранные средства реабилитации, но и российского производства.

Ранее, выступая на международном форуме «Россия - спортивная держава», Путин указал на необходимость привлечения к спортивным занятиям 70% граждан нашей страны. Такую цель нужно реализовать к 2030 году.