В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к двухнедельному гуманитарному перемирию

Владимир Рубанов
19:37 19.10.2023
Генсек ООН добавил, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.
Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к двухнедельному гуманитарному перемирию
© Фото: un.org
Читайте нас на:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к гуманитарному перемирию «приблизительно на две недели». Это заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире.

Генсек ООН добавил, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.

«В течение почти двух недель жители Газы обходились без поставок топлива, продуктов питания, воды, лекарств и других предметов первой необходимости. Болезни распространяются. Запасы сокращаются. Люди умирают», - сказал Гутерриш.

Ранее сообщалось, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа проедут через КПП «Рафах» в присутствии Гутерриша 20 октября.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что около тысячи граждан России и членов их семей стали фактическими заложниками военной блокады в секторе Газа.

Россия отправит пострадавшим жителям сектора Газа в качестве гуманитарной помощи 27 тонн продовольствия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением
17:58 В стране и мире
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
17:37 В стране и мире
Видео
Самолет ВВС Израиля ударил по террористам в лагере беженцев Нур-Шамс
17:19 Спорт
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России
17:10 В стране и мире
Видео
Американский военный самолет доставил в Израиль партию броневиков
Популярное
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.