Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к двухнедельному гуманитарному перемирию

Генсек ООН добавил, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к гуманитарному перемирию «приблизительно на две недели». Это заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире.

Генсек ООН добавил, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.

«В течение почти двух недель жители Газы обходились без поставок топлива, продуктов питания, воды, лекарств и других предметов первой необходимости. Болезни распространяются. Запасы сокращаются. Люди умирают», - сказал Гутерриш.

Ранее сообщалось, что первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа проедут через КПП «Рафах» в присутствии Гутерриша 20 октября.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что около тысячи граждан России и членов их семей стали фактическими заложниками военной блокады в секторе Газа.

Россия отправит пострадавшим жителям сектора Газа в качестве гуманитарной помощи 27 тонн продовольствия.