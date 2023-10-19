В Центре Стаса Намина его пасынка Романа назвали маргинальным

Ранее приемный сын музыканта на допросе признался, что убил своего брата Артема и бабушку Прасковью.

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Приемный сын Стаса Намина Роман всегда поступал низко, он был жестоким маргинальным человеком, говорится в заявлении Центра Стаса Намина.

Напомним, Роман является пасынком музыканта от брака с третьей женой Галиной. Пара прекратила свои отношения более 15 лет назад.

Мужчина на допросе признался, что убил своего брата Артема и бабушку Прасковью. Об обнаружении их тел в частном доме в подмосковной деревне Крюково стало известно сегодня утром.

«(Роман. - Прим. ред.) несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим. Роман всю жизнь нигде всерьез не работал, был склонен к азартным играм и наркотикам», - заявили в центре.

Там также утверждают, что Намин прекратил отношения с бывшей супругой и приемным сыном и много лет не общается с ними. Его другой сын Артем общался со сводным братом, так как якобы жалел его.

Сосед убитой тещи Стаса Намина ранее рассказал, что накануне убийства два брата приехали к своей бабушке и помогали ей с участком.