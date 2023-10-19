Пасынка Стаса Намина Романа обвинили в двойном убийстве

Мотивом, по его словам, стал давний семейный конфликт.

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Пасынку Стаса Намина Роману предъявили обвинение в двойном убийстве, сообщает ГСУ СК по Московской области. Ранее мужчина признался, что лишил жизни брата и бабушку.

Во время допроса он подробно описал, как совершил преступление, мотивом которого стал давний семейный конфликт.

Напомним, ранее в частном доме под Истрой были обнаружены тела сына и тещи Стаса Намина. На теле жертв были зафиксированы колото-резаные раны.

Мужчина ждал, когда пенсионерка заснет, после чего убил ее. Затем позвонил брату и попросил его приехать, после чего совершил второе убийство. После этого он сам вызвал полицейских.

К настоящему моменту у обвиняемого взяли анализы, чтобы определить, был ли он в состоянии опьянения.