Политолог Мигранян считает, что антивоенные протесты подчеркивают раскол в США

Внутренние противоречия и разломы в Соединенных Штатах углубляются, и впереди можно предсказать «не очень хорошие годы для США», считает профессор МГИМО.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press

Столкновения ХАМАС и Израиля отражаются в американском обществе на разных уровнях и наложились на существующие расовые, социальные, культурные, религиозные проблемы. Так прокомментировал «Звезде» захват одного из зданий Конгресса США участниками акции в поддержку Палестины политолог, историк, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян. Эти противоречия и разломы углубляются, и впереди можно предсказать «не очень хорошие годы для США», считает он.

В политических, медиа-, финансовых и прочих элитах подавляющее большинство занимает произраильские позиции, отметил эксперт. Но это значительно отличается от того, что происходит в университетах, в интеллигентских, либеральных и левых кругах. Здесь несоизмеримое большинство выступает в пользу ХАМАС и палестинцев.

Это связано с тем, что в США, как и вообще на Западе, значительное число мусульманского населения из стран Ближнего Востока. Но даже не они являются зачинщиками антиизраильских акций.

«Запад и США переживают возрождение левых радикальных движений. Антифа или BLM наводнены троцкистами, маоистами, марксистами, самыми разными радикалами. На Западе идет очень серьезная поляризация общества, все экономисты и политологи только и пишут о том, что средний класс сокращается. 1% или даже 0,1% получают значительную долю всего богатства. 80% общества оказывается в очень трудном состоянии, а 60% живут “от зарплаты до зарплаты”. Если люди теряют работу, им даже невозможно выжить», - говорит профессор.

Так возникают радикальные настроения против существующего порядка, который воспринимается как абсолютно несправедливый. Многие считают, что так дальше продолжаться не может. За последние 50 лет доход среднего американца в неизменных ценах уменьшился, отметил Мигранян.

Поэтому массовые погромы BLM не были случайными. В них участвовали в основном темнокожие, но либеральное студенчество и интеллигенция занимают эти же позиции, потому что тоже являются «лузерами» в том, что происходит сегодня.

«Они воспринимают евреев в Америке и на Западе как часть тех белых успешных, богатых, хорошо устроенных. И в этом отношении их симпатии и поддержка на стороне Палестины, если при этом конфликт объясняется тем, что бедные палестинцы так и не получили свое государство. Во-вторых, в результате нескольких войн Израиль увеличил свое жизненное пространство. Палестинцы загнаны как бы в резервации. Они считают, что должна быть “деколонизация”», - объяснил Мигранян.

К этому примешиваются внутренние расовые, социальные, культурные, религиозные проблемы, которые подпитывают протесты, сказал эксперт.

«Захват Капитолия - одно из проявлений. Капитолий - это символ власти, поэтому вся негативная энергия направлена против власти и символических вещей, которые с ней ассоциируются. Тем более что в Вашингтоне это доминирующее здание, как было в Риме», - рассказал Мигранян.

События на Ближнем Востоке - это эпизод и элемент внутренних проблем Соединенных Штатов, отметил профессор.

«В Америке давно идет вялотекущая гражданская война. Нация глубоко и серьезно расколота. Эти противоречия и разломы углубляются. Впереди я предсказываю не очень хорошие годы для США. Когда в стране идет разложение морали, религиозного чувства, разрушение семьи, идет раскол по расовым линиям, по проблемам идентичности, социальная поляризация и т. д. - это все создает предпосылки не для того, чтобы кто-то уничтожил эту страну, а для внутреннего разложения и распада по самым разным линиям», - сказал Мигранян.

В антивоенных протестах в Вашингтоне 19 октября приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них были арестованы.