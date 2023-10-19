В здании Конгресса США задержана группа сторонников Палестины

Нескольким задержанным предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции при исполнении.

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В одном из зданий Конгресса США полиция задержала группу участников акции в поддержку Палестины. Об этом сообщила полиция Капитолия.

«Проводятся задержания в Ротонде Кэннона и перекрытие дорог» - говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Демонстрация, в которой участвуют несколько сотен сторонников Палестины продолжается. Нарушений на данный момент не зафиксировано, наряды полиции контролируют происходящее. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

14 октября в Германии прошли марши в поддержку Палестины. С лозунгами «Остановите бомбардировки Газы», «Германия финансирует, Израиль бомбит» на демонстрации вышли более тысячи человек.