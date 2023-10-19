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В Вашингтоне задержали 500 человек на протестах в поддержку Палестины

Елизавета Кондрикова
06:39 19.10.2023
Манифестанты в США выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке.
В Вашингтоне задержали 500 человек на протестах в поддержку Палестины
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency Globallookpress
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В антивоенных протестах в Вашингтоне в четверг 19 октября приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них были арестованы. Такие данные привела организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»).

«Сегодня 500 евреев были арестованы, а 10 тыс. вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», - говорится в сообщении организации в X.

В Jewish Voice добавили, что их «работа еще не закончена», и они будут продолжать выступать за прекращение огня и против притеснений палестинцев. Манифестанты призывают Соединенные Штаты работать над немедленной деэскалацией конфликта и недопущением дальнейших человеческих жертв на Ближнем Востоке.

В организации указывают на негативное влияние поставок Вашингтоном оружия Тель-Авиву, что делает его соучастником обострения в регионе и смертей тысяч палестинцев.

На антивоенные протесты также вышли жители Турции, где для успокоения населения пришлось использовать водометы и слезоточивый газ, Южной Кореи, Колумбии, Канады и в странах ЕС. В Нидерландах, Испании, Франции и Германии призвали расследовать недавний израильский удар по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали около 800 палестинцев, в том числе женщин и детей. 

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