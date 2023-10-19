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Сосед рассказал, что делали сыновья Стаса Намина накануне убийства

Анна Назайкина
12:39 19.10.2023
Пенсионер заявил, что видел вчера Романа вместе с братом Артемом у дома, где произошло преступление.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сосед тещи Стаса Намина Анатолий рассказал, что Роман Микоян, которого, по данным СМИ, подозревают в убийстве, был «человек как человек».

Напомним, ранее в подмосковной деревне Крюково были обнаружены тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и его бабушки Прасковьи Ткаченко. СК сообщил о задержании подозреваемого, который приходится им родственником. Telegram-канал «112» писал, что подозрение пало на приемного сына Стаса Намина - Романа. Официальных сведений по этому поводу нет.

Сосед семьи заявил, что видел вчера Романа вместе с братом Артемом. По его словам, они помогали бабушке по участку, кидали землю.

Комментируя сообщения о том, что у Романа могли быть проблемы с алкоголем и наркотиками, он заявил, что никогда не видел молодого человека в состоянии опьянения.

«Никогда этого не было даже... Я даже одной секунды не знаю, что он пил или не пил. Человек как человек всегда был... Не показывался даже, что он такой буйный... Нормально все жили, всегда вместе. Никакого шума», - сказал Анатолий.

Пенсионер последний раз был в гостях у Прасковьи два года назад, когда она отмечала день рождения. Однако Роман, по его словам, на этом празднике не присутствовал.

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