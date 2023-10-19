СК показал видео из дома, где, по данным СМИ, убили родственников Стаса Намина

На месте происшествия работают эксперты, изъяты нож и молоток.

© Видео: ГСУ СК России по Московской области © Фото: ГСУ СК России по Московской области

Опубликована видеозапись следственных действий в коттедже, где по данным СМИ, жестоко расправились с сыном и тещей известного музыканта и продюсера Стаса Намина.

Трагедия произошла в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. На месте убийства найдены тела молодого человека и пожилой женщины.

«Изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды», - сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан родственник убитых. Сейчас с ним работают следователи.